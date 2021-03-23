"السديس" يقف على افتتاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم

أكد أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم على إعادة افتتاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.

وأكد أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا بما يتضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه.

وشدد على أهمية تهيئة المقارّ بما يراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصحية، والتأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بدخولها والتعاون في تنظيم الدخول وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، منوهاً بما قدمته القيادة الحكيمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.