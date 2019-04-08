هذه قصة الأموال التي أخفاها القذافي في قبو رئيس إفريقي

على طريقة "ألف ليلة وليلة".. "التايمز" تكشف التفاصيل

على طريقة "ألف ليلة وليلة"، يتواصل الكشف عن حلول للغز اختفاء مليارات الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي؛ حيث كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن القذافي أخفى 30 مليون دولار أمريكي في قبو يملكه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.

أموال في قبو

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت كاتبة التقرير "لارين كونوي": إن لغز اختفاء مليارات الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أخذت منحى جديدًا، وسط تقارير تفيد بأنه خبّأ هذه الأموال في قبو "زوما" رئيس جنوب إفريقيا السابق.

وأضافت أنه تم الكشف عن هذا المبلغ خلال نقله من قبو في منزل "زوما" في ناكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقًا بسوازيلاند، تبعًا لصحيفة "صنداي تايمز إفريقيا".

وأشارت كاتبة المقال إلى أن القذافي نقل هذه المبالغ المالية لـ"زوما"؛ للحفاظ عليها، قبل فترة قصيرة جدًّا من مقتله على أيدي الثوار في أكتوبر 2011.

زوما لا يعرف مكانها

وتابعت بالقول أن "زوما" (76 عامًا) نفى مسبقًا معرفته بالمكان الذي يخبئ فيه القذافي أمواله في جنوب إفريقيا.

وأردفت أنه بعد مقتل القذافي، بذلت الحكومة الليبية الجديدة جهودًا حثيثة للكشف عن أموال القذافي المهربة للخارج؛ إلا أن جهودها تعقدت بسبب استمرار القتال بين الجماعات المسلحة للسيطرة على ثروة البلاد وثروته النفطية.

مطالب بالبحث عن الأموال

وطلبت السلطات الليبية مرارًا من سيريل رامافوسيا، رئيس جنوب إفريقيا، المساعدة في البحث عن هذه الأموال؛ إلا أنه لم يستجب لهذه الدعوات؛ بحسب كاتبة التقرير.

وأضافت أن رامافوسيا (66 عامًا) زار مملكة إسواتيني في 3 مارس الماضي برفقة بعض وزراء الأمن والعلاقات الدولية؛ لتشغيل مناقشات غير محددة مع الملك مسواتي الثالث الذي يترأس عائلة سوازي الملكية.

وختمت بالقول أن "زوما" كان صديقًا مقربًا للقذافي، وزاره عدة مرات في طرابلس في عام 2011 بالنيابة عن الاتحاد الإفريقي، في محاولة فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام.