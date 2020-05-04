العارضة.. المدني يخمد حريقاً شب في مطبخ منزل بقرية الجوة

اندلع بسبب اشتعال زيوت الطبخ.. دون أي إصابات تسجل بالواقعة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعارضة من إخماد حريق شب في مطبخ منزل بسبب زيوت الطبخ.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالعارضة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل بقرية الجوة بسبب اشتعال زيوت الطبخ، دون أي إصابات ولله الحمد.