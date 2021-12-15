"الأرصاد" تعقد ورشة عمل في جدة وتستعرض تقنيات الاستمطار الصناعي

عقب موافقة مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي بالمملكة

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى إطلاق ورشة العمل الأولى بعنوان عمليات "الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب" والمعرض المصاحب وذلك يومَي الأحد والاثنين المقبلين بمشاركة الجهات المعنية.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز حسين القحطاني، في دعوة تلقتها "سبق"، إن ورشة العمل في اليوم الأول ستكون في أحد الفنادق بجدة.

وأضاف: في اليوم الثاني سيُقام معرض للتقنيات المستخدمة في الاستمطار بمقر المركز الوطني بجدة.

يأتي ذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي بالمملكة.