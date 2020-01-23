"صحة المدينة": تطوير قسم الأشعة وتفعيل "المقطعية" بمستشفى العيص

سعته 60 سريرًا وقدّم خدماته لأكثر من 134 ألف مراجع في 2019

أكدت "صحة المدينة المنورة" أنه تم تطوير قسم الأشعة بمستشفى العيص العام، والانتقال من مرحلة استخدام الأحماض إلى نظام الديجتال.

ولفتت إلى أنه تم دعم المستشفى بجهاز متكامل، وإمداد القسم بجهاز برتبول ديجتال، إضافة إلى ربط القسم بالباكس بجميع العيادات والطوارئ، عبر برنامج "أليرت" وتفعيل الأشعة المقطعية من خلال الربط بمنصة الوزارة لقراءة التقارير بشكل فوري.

جدير بالذكر أن مستشفى العيص تبلغ سعته السريرية 60 سريرًا، وقدم خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 134044 مراجعًا خلال العام الماضي.

وأوضحت "صحة المدينة" أن العيادات الخارجية خدمت ما يقارب 15581 مراجعًا ومريضًا، كما أن قسم الطوارئ استقبل 43720 مريضًا قُدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة، إضافة إلى أنه تم إجراء 223 عملية جراحية وعمل 74520 تحليلًا مخبريًّا وصرف 130797 وصفة دوائية من الصيدلية، وتم تغطية التطعيمات بنسبة 94%؛ فيما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة للمجمع 88731 مراجعًا.