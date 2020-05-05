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ديفيد باول في مؤتمر صحفي: من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد

في توصية جديدة.. إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلاً

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.

ووفق رويترز قال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.