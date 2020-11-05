بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

قال: أجواء نهاية الأسبوع تميل للبرودة آخر الليل تحتاجون ملابس شتوية خفيفة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تراجع الحالة الممطرة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام 1442هـ، ومن السبت 22/ 3/ 1442هـ إن شاء الله، متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله.

وتابع: نطاق تأثير الحالة الممطرة الثانية، أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، وشمال الشرقية، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت).

وقال: قوة الحالة بمكة وجنوبها وبين حائل والقصيم وشمال شرقهما، متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام.

وأردف: أجواء نهاية الأسبوع -بإذن الله- من معتدلة إلى "تميل للاعتدال" نهارًا، ومن باردة إلى "تميل للبرودة" آخر الليل على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات.. تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا.

مكة والمدينة وجازان حارّة نهارًا ومعتدلة ليلًا، ورياح متوسطة الجمعة على الغربية، والسبت على الوسطى والغربية والشمالية.