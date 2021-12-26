مصادرة وإتلاف 7 كيلو "شمة" و"نشوق" بموسم‎‎ جازان

البلدية طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

كثّفت بلدية مركز الموسم بالحد الجنوبي، الجولات الرقابية التي تقوم بها ممثلة بقسم الرقابة الصحية.

وقامت البلدية، صباح اليوم، بمصادرة وإتلاف 7 كيلو من مواد التبغ (الشمة) و(النشوق).

وقالت إنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.