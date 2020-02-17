هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً عاجلاً متعلقاً بالحضور الجماهيري بين الشباب والنصر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.

كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.

كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.