الهلال يعلن سلامة المدرب والمعيوف وهتان من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال أن نتائج فحوص الثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري أوضحت سلامتهما من الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب سلامة المدرب الروماني "رازفان" من الإصابة بالفيروس حيث حال عدم ظهورهما قبل بداية المران من مشاركتهما في التدريبات اليوم.



وعلى الصعيد الميداني واصل الفريق الكروي مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية .

اشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية وتدريبات لياقية .

وقد أشرف على المران مساعد المدرب كريستيانو باتشي؛ نظير عدم تمكن مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحصه الطبي، الذي كشف سلامته من الإصابة بفيروس كورونا.

في حين تعذرت مشاركة اللاعب حمد العبدان في تدريبات الفريق مساء اليوم؛ بعد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا"؛ إلى حين اجتيازه الاختبار الطبي الذي يشترطه "الاتحاد الآسيوي" للمتعافين من الفيروس.