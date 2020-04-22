ضبط عمالة في رفحاء تخزّن مئات من أطباق البيض لبيعه بسعر مرتفع

أطاحت بهم فرق "التجارة" وتم إعادة ضخها للأسواق

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية في محافظة رفحاء، بعمالة تورطت في تخزين المئات من أطباق البيض؛ لاستغلال الأزمة وبيعها بأسعار مرتفعة.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت 1800 طبق بيض، وقد ‏تم إعادة ضخ الكمية المضبوطة بالأسواق لبيعها بالسعر العادل.



وأضاف الحسين أنه تم تسليم الوافدين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهم، مؤكداً أن الرقابة مستمرة وحماية حقوق المستهلك خط أحمر لدى الوزارة.