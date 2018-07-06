المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

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06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439 06:41 PM

المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

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