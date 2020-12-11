في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية - المدينة المنوّرة - المهد - وادي الفرع، بدأت من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.