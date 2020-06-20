مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق

أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية

تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس، راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرُّضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.

وقال عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، إنه ورد بلاغ عن حادث دهس للعمليات على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة الـ18:25 في بلجرشي مدخل الشطيبة.

وأضاف "الزهراني": "تم تحريك فرقة إسعافية إلى الموقع، وعند وصول الفرقة تبيّن وجود إصابة لمواطن. وعلى الفور تم الكشف عليه إلا أنه فارق الحياة. نسأل الله له الرحمة والمغفرة".