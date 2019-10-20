مصادر: الأمن يقبض على أشخاص امتهنوا عمليات السلب تحت تهديد السلاح بالرياض

نشلوا المارة واستبدلوا لوحات السيارات المسروقة للتواري عن الأنظار

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على عدة أشخاص امتهنوا عمليات السلب والسرقة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات المسروقة في سلب العمالة، ونشل المارة، وإبدال لوحات السيارات المسروقة بلوحات أخرى؛ للتواري عن الأنظار في الرياض.

الجهات الأمنية بالرياض

18

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 03:37 PM

نشلوا المارة واستبدلوا لوحات السيارات المسروقة للتواري عن الأنظار

مصادر: الأمن يقبض على أشخاص امتهنوا عمليات السلب تحت تهديد السلاح بالرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

18 19,131

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على عدة أشخاص امتهنوا عمليات السلب والسرقة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات المسروقة في سلب العمالة، ونشل المارة، وإبدال لوحات السيارات المسروقة بلوحات أخرى؛ للتواري عن الأنظار في الرياض.

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الجهات الأمنية بالرياض

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