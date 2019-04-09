قم تبجيلًا.. هكذا كرّم طلابٌ بالرياض معلميهم بعد فراق 30 عامًا

أطلقوا عليهم "ذوي الفضل" واستغرقوا عدة أشهر في الوصول إليهم

"قم للمعلم وفِّهِ التبجيلا ولو بعد 3 عقود".. هكذا فعل طلاب متوسطة سعيد بن المسيب في العاصمة الرياض بحي العريجاء، لمعلميهم، حين التقوا بهم لأول مرة بعد 30 عامًا لتكريمهم.

وكان اللقاء الذي حفّته الدموع والفرح والاشتياق، قد كلف الطلاب الذين هم الآن رواد في المجتمع (منهم المعلم، والعسكري، والطبيب، والمهندس) عدة أشهر للوصول لمعلميهم.

ويقول نايف بن عبدالعزيز الحربي، وهو صاحب الفكرة: "اللقاء كان مؤثرًا للغاية، ولم أكن أعلم بأن الفكرة ستتحقق؛ لولا أن ساهم معي بقية الرفاق الذين كنت أنا وهم على مقاعد الدراسة قبل 3 عقود"، ويضيف: "عملنا ما بوسعنا للوصول لذوي الفضل".

ويضيف شجاع بن مطلق السبيعي وهو أحد شركاء الفكرة، أن الحديث لم يكد ينتهي حين استذكرنا الحياة والذكريات والمواقف الراسخة التي لا تزال عالقة في أذهاننا.

ويختتم علي بن خلف الزهراني، قائلًا: "حضر اللقاء مديرُ مدرسة سعيد بن المسيب عام 1410هـ مطلق العتيبي، ووكيل المدرسة عبدالله السياري، والمرشد الطلابي عبدالله الشعيبي، ومشرف النشاط الطلابي علي الزهراني".