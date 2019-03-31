"تميم" يغادر قمة تونس قبل إلقاء كلمته متوجهاً إلى المطار.. ماذا حدث؟

فور انتهاء كلمتي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية

نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تونسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.

وحسب راديو "موزاييك التونسي"، فإن الأمير "تميم" غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.