بعد فيديو متداول.. "المرور" يضبط قائد مركبة عرّض الآخرين للخطر بالرياض

ارتكب مخالفات من بينها "التفحيط والسير بدون لوحات".. إحالةٌ لتطبيق العقوبات

قالت الإدارة العامة للمرور: إنه تم ضبط قائد مركبة، جرى تداول فيديو بشأنه؛ حيث قام بارتكاب عدة مخالفات مرورية بالرياض.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فقد قام مرور منطقة الرياض بضبط قائد مركبة لارتكاب عدة مخالفات مرورية.

وبيّنت الإدارة أن من المخالفات التي ارتكبها قائد المركبة: (التفحيط، والسير بدون لوحات)؛ مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.