مصرع عناصر حوثية بينهم قيادي وتحرير مواقع في الضالع والبيضاء

خلال استهداف الجيش الوطني اليمني موقعًا حوثيًّا في منطقة "التنامي"

لَقِيَ 8 عناصر من مليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم؛ فيما جُرح آخرون غرب منطقة باجة حجر شمال غربي الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش اليمني الوطني استهدف موقعًا حوثيًّا في منطقة "التنامي" غرب "باجة حجر"، كانت عناصر المليشيات تتمركز فيه، وسلاحها الذي موّهته بين الأشجار.

إلا أن الجيش اليمني باغتهم بالقصف العنيف؛ وهو ما أدى إلى مصرع وجرح جميع من كانوا في الموقع؛ فضلًا عن تدمير السلاح الذي كان بحوزتهم.

وكثّفت المليشيات الحوثية قصف الأحياء السكنية وسط التحيتا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأهالي.

ووفق "سكاي نيوز" فقد قُتل القيادي الحوثي المكنى "أبو محمد القحيم"، الذي ينتمي لمحافظة إب، في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين شهدتها مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

فقد قتل "القحيم" مع عدد من مرافقيه، ويُعَد من القيادات الميدانية الحوثية الفاعلة، ويشغل مدير أمن منطقة ربابة بمديرية القفر شمال إب.

جدير بالذكر أن مصرع القيادي الحوثي "القحيم"؛ يأتي بعد نحو أسبوعين من مقتل القيادي الحوثي المكنى "أبو سليم القحيف" والذي ينتمي لنفس المديرية، بمحافظة إب.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش الوطني عن تحرير مواقع جديدة في جبهة "قانية" بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وقالت مصادر عسكرية: إن قوات الجيش تَمَكّنت من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي "حوران" و"قانية"، عقب معارك خاضتها مع مليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار.