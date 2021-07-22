حالة أمطار غزيرة على نجران.. و"الأرصاد" ينبه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.