الباحة.. 84864 مكالمة و17842 بلاغاً للهلال الأحمر خلال 2020

"الغامدي" يدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عند حدوث أي طارئ

استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خلال عام 2020م، أكثر من 84864 مكالمة تضمنت 17842 بلاغاً إسعافياً، أنشأ منها 1992 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما سجلت عدد البلاغات للحالات المرضية 15850 بلاغاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم منطقة الباحة عماد منسي الزهراني: تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 15 مركزاً إسعافياً بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة تعمل في لخدمة المرضى والمصابين على مدار 24 ساعة بمتابعة القيادة الميدانية والشؤون الإسعافية بالفرع.

وأضاف: إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 11174 ساعةً تطوعيةً من خلال إقامة 37 فعالية، وبعدد 152 فرقة تطوعية تمّت تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة .

من جانب آخر، قدمت إدارة التدريب في الفترة نفسها 42 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1495 مستفيداً، إضافة إلى 431 مستفيداً ومستفيدةً من الدورات المقامة "عن بُعد" .

من ناحيته، ثمّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، دعم وتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لفرع الهيئة بالمنطقة.





ودعا المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عند حدوث أي طارئ مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الاسعافي 997 أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني"، وللخدمة المجتمعية التواصل على الرقم الموحد 19971.