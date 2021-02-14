رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 08:38 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

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