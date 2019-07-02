"بلومبيرج": رؤية ولي العهد الصحية تنجح.. جعلت المملكة سوقًا مثالية والشركات تتهافت

قالت: السير في الطريق الصحيح والنجاح جذبها.. مديرون وشروحات ونتائج

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسنوات القادمة للمملكة -ومن ضمنها الاهتمام بالحياة الصحية للمواطنين إلى جانب الاقتصاد- جعلت المملكة سوقًا مثالية لمربي الأسماك حول العالم.

والهدف من اهتمام ولي العهد بالحياة الصحية؛ هو تغيير السلوك والعادات الغذائية؛ حيث ترتفع نسبة السكر وضغط الدم ومشاكل القلب في السعودية، وتساعد الرؤية في الحملات التوعوية والتغييرات الاجتماعية؛ لدفع السكان في اتجاه المواد الصحية والمفيدة ومن ضمنها المأكولات البحرية.

ويقول جيمي مكالدين، مدير الحسابات في شركة "Mowi" الاسكتلندية المتخصصة في المأكولات البحرية وأكبر منتج لأسماك السلمون في البلاد: إن السعودية فرصة كبيرة للتوسع، وإنهم يعملون في الوقت الحالي على إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السوق السعودي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن الشركات النرويجية كذلك تنظر إلى السوق السعودي، وسبَق أن حضر عدد من المديرين التنفيذيين من شركات السلمون معرض الأغذية في الرياض في نوفمبر، واستمعوا لشروحات من المسؤولين السعوديين حول التركيز على الحياة الصحية.

وأضاف التقرير أن النتائج في السعودية مذهلة؛ فقد نمت صادرات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية -وخاصة السلمون- بنسبة 74٪ في القيمة النقدية و60٪ في الحجم في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018؛ وفقًا لمجلس المأكولات البحرية النرويجي، وهو مجلس تسويق لهذه الصناعة، وخمسون شركة نرويجية تصدر الآن إلى المملكة العربية السعودية.

وقال إنجيليل جاكوبسن، مدير الأسواق الناشئة في المجلس البحري النرويجي: "المملكة العربية السعودية تنمو بشكل جيد للغاية".

وأشار التقرير إلى أن هناك تغييرات كبيرة في هذا الجانب قادمة في السعودية؛ حيث يتجه مستثمرون سعوديون لتطوير مزارع الأسماك في السعودية، إلى جانب مزرعة سمك السلمون، ويُتوقع أن تكون في مدينة نيوم".