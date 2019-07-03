"الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد

قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

