"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى

تخريج 337 مجنداً بـ"الأمن البيئي".. و"الأحوال المتنقلة" تواصل خدماتها بالمناطق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 11 وحتى 17 صفر 1443هـ، الموافق 18 وحتى 24 سبتمبر 2021م، حيث أشارت إلى رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، تخريج 337 من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي، وذلك بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بذهبان في محافظة جدة.

وتضمّن الفيديو أن وزارة الداخلية وجميع قطاعاتها، تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث احتفت بأبناء شهداء الواجب، بنادي ضباط قوى الأمن، ونظمت عرضاً عسكرياً لجميع قطاعاتها يحكي التطور التاريخي الذي شهدته القطاعات الأمنية منذ تأسيس المملكة حتى عهدنا الزاهر.

وتضمّن الفيديو كذلك أن المديرية العامة للجوازات أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 7344 قراراً إدارياً خلال شهر محرم 1443 هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والجوف، وحائل، والرياض)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" المواجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

ولفت كذلك إلى أن شرطة منطقة جازان، تضبط 197 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي، وتم إيقافه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأشار الفيديو إلى أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت محاولة تهريب 196 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر جرى إخفاؤها داخل تجاويف في المركبة التي يقودها، والقبض على المتهم، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وبيّن أن دوريات المجاهدين في محافظة فيفا بمنطقة جازان، أحبطت أربع محاولات لنقل 31 مخالفاً لنظام أمن الحدود، نتج عن ذلك ضبط 4 مركبات والقبض على قائديها، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ولفت إلى ضبط 16.466 ألف مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف "، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8/ 2/ 1443هـ.

وأشار إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي، تضبط مخالفين اثنين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح، في منطقة مكة المكرمة.

وتضمن إلى رصد 26.050 مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 5 حتى 11/ 2/ 1443 هـ.

ولفت إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، استقبل 314.679 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 44.954 اتصالاً لكل يوم.