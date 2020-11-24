40 ألف متدرب ومتدربة بالمعهد العقاري السعودي

بنهاية الربع الثالث 2020.. عبر تنظيم 860 دورة

حقق المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار أحد أهداف استراتيجيته بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م بتدريب 40130 متدرباً ومتدربة من خلال 863 دورة تدريبية أقامها المعهد، وشملت 29 برنامجاً تدريبياً في مجالات العقار المختلفة.

وقد نفذ المعهد الدورات بناءً على نتائج دراسة لاحتياج القطاع العقاري في المملكة، وتوقع الاحتياج المستقبلي لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة أدائها.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن المعهد عمل على تحقيق أحد محاور الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وهو تمكين واستدامة القطاع برفع كفاءة العاملين فيه وتأهيلهم ورفع المستوى المعرفي من خلال الاحترافية في التدريب والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجالات العقار المختلفة بما في ذلك مستجدات الأنظمة والتشريعات؛ التي تساهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري السعودي، وإيجاد فرص وظيفية لشابات وشباب الوطن.

وأشاد "المبارك" بدور المعهد المميز في مراجعة وتقييم وتطوير برامجه التدريبية، وتحكيم مناهجه، وضمان جودتها وتميزها العلمي والمعرفي، موضحاً المعهد يعمل على تنفيذ خطة التحول إلى معهد اعتماد ومركز للأبحاث والتطوير ونقل المعرفة.