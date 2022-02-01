إلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.
يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة أمين العاصمة المقدسة
تكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة لرفع إنهاء أعمالها خلال شهر
أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قراراً يقضي بإلغاء 160 لجنة بأمانة العاصمة المقدسة لانتهاء الغرض منها واستمرار أعمال 38 لجنة، وتكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقتة برفع تقرير عاجل لإنهاء أعمالها في مدة لا تتجاوز شهراً.
يأتي ذلك لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح، وحرصاً على توفير الوقت والجهد.