قُبلة على الرأس وعكازان.. رسالة "قفاص" وتحديه الفشل الكلوي يقودانه للتكريم

مُعلم نشرت عنه "سبق" ورصدت إصراره على تدريس طلابه من داخل المستشفى

عبّر المعلم "هاني قفاص" الذي ظهر مع مدير تعليم مكة المكرمة على عكازين، خلال احتفالية إدارة تعليم المنطقة باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض" اليوم الخميس، عن شكره وتقديره للمدير؛ نظير اللفتة الإنسانية وما صاحبها من "قُبلة على الرأس" التي تؤكد سمو مهنة التعليم وشرفها ومكانتها.

ولم تمنع معاناة المعلم "قفاص" من الفشل الكلوي منذ سنوات من أداء رسالته التعليمية في "تعليم مكة" خلال جائحة كورونا من داخل المستشفى؛ حيث وثقت "سبق" عمله حينها عبر تقرير نشرته تحت عنوان: "غسيل كلوي ومنصة مدرستي.. هنا قصة 3 أيام يقضيها قفاص مع طلابه" والذي جاء فيه أن المعلم هاني قفاص من مدرسة ثانوية الفضيل بن عياض بمكة المكرمة؛ اعتاد أداء دروسه عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، من داخل قسم الكلى بمستشفى النور التخصصي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، دون أن يستسلم للمرض الذي لازمه منذ سنوات؛ ضارباً بذلك أروع الأمثلة في الصبر والعزيمة تجاه مهنته وطلابه.

وقال "قفاص": "تشرفت بتكريم من مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي؛ في اليوم العالمي للاحتفاء بالمعلم، ووجدت كلمات الإشادة والثناء منه مقرونة بالدعوات بالشفاء العاجل من الظروف الصحية التي أعاني منها".

وختم "قفاص" بقوله: "هذا التكريم وهذه اللفتة الإنسانية تدل وتؤكد سمو مهنة التعليم وشرفها ومكانتها".