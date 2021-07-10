"مكتبة الملك عبدالعزيز" والمكتبات العمانية.. شراكة معرفية وبوابة موحدة

تعاون مشترك لحفظ الإنتاج الفكري والتعاون المعرفي والثقافي والتواصل الحضاري

تعد جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وشراكاتها مع المؤسسات التعليمية والثقافية والمعرفية في سلطنة عُمان الشقيقة، من الركائز الأساسية التي أسهمت في تعزيز التعاون المشترك لحفظ الإنتاج الفكري، وإحدى أهم أدوات التعاون المعرفي والثقافي والتواصل الحضاري بين مؤسسات عريقة ومهمة في البلدين، تجمعهما قواسم مشتركة تمثل رمزًا حيًّا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء استنادًا إلى معطيات تاريخية وحضارية ضاربة في القدم.

ثمرة العمل المشترك:

وانطلاقًا من القناعة بأهمية التعاون، وحرصًا على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تنظيم المعلومات وإتاحة المعرفة، برز هذا التعاون من خلال الشراكة بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى جمعية المكتبات العمانية، وإطلاق عدد من المبادرات المهمة في تطوير قطاع المكتبات في السلطنة، وإقامة دورات عديدة مباشرة وغير مباشرة في عدد من الجامعات والمؤسسات العمانية لتطوير وتأهيل العاملين في القطاعات المعرفية والمكتبات العمانية، وحضور العديد من العاملين في القطاع المعرفي والمكتبات العمانية إلى الرياض؛ لتلقي دورات مباشرة في تمكينهم من الأدوات الحديثة للأنظمة المعلوماتية التي يقدمها مركز الفهرس العربي الموحد.

بوابة موحدة:

ومن أوجه التعاون الثقافي كذلك: تدشين بوابة المكتبات العمانية من خلال مركز الفهرس العربي الموحد الذي أنشأتْه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، باعتباره حلقةً من حلقات التواصل بين مكونات الثقافة العربية، ورافدًا مهمًّا من روافد وأدوات الفكر العربي لتوحيد فهارس المكتبات العربية رقميًّا، وإطلاق بوابات للمكتبات في العالم العربي.

وتعتبر بوابة المكتبات العمانية التي تضم 36 مكتبة عمانية، سندًا للحركة الثقافية والأكاديمية والبحث العلمي في سلطنة عُمان، ونافذة يطل منها العالم على الفكر والثقافة العُمانية، وتهدف إلى حصر الإنتاج الفكري الموجود في مكتباتها، وإتاحته من خلال بوابة واحدة في الشبكة الدولية للمعلومات، وتقديم خدمة البحث المرجعي في مقتنيات جميع المكتبات داخل السلطنة، أو في مقتنيات مكتبة محددة، وتحديد أماكن تواجد أوعية المعلومات؛ مما يسهل على الباحثين معرفة المكتبات ومقتنياتها، وتسهيل إمكان تقديم خدمات جديدة؛ كالإعارة المتبادلة بين المكتبات، والاقتناء التعاوني وتقييم المجموعات، وتوحيد الممارسات والتقنيات والمعايير بين المكتبات، وتشجيع المكتبات الصغيرة أو التي ليس لديها إمكانات تقنيّة عالية، من تطوير فهارسها، وإيداعها لدى البوابة وإتاحة الوصول إليها، للتعريف بهذه الكنوز العلمية والثقافية والتاريخية، إلى جانب بوابات المكتبات العربية الأخرى.

التعريف بالإنتاج الفكري:

تقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في إطار تعزيز التعاون والتكامل مع المكتبات العمانية، بتوفير ما يمكن لتحسين جودة الأنظمة الآلية للوصول إلى نتائج جيدة وملموسة بمعايير تنقل مكتباتنا إلى مصافّ نظيراتها في العالم المتقدّم، والمحافظة على استمرارية البناء الثقافي والحضاري، والتعريف بالإنتاج الفكري خدمة للأجيال القادمة.