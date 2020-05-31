65 رحلة أسبوعية لطيران الإمارات إلى السعودية في الاتجاهين.. في هذا الموعد

عبر أربع مدن

كشف طيران الإمارات عبر موقعه الإلكتروني عن استئناف رحلاتها المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية بـ65 رحلة أسبوعية، وبواقع 3 رحلات يومية نحو جدة عبر طائرة "آيرباص 380 آي" ورحلتين إلى الدمام ابتداءً من أول أغسطس، تصبح 3 رحلات يومية لتزيد إلى 4 رحلات يومية، بداية من الأول سبتمبر عبر طائرة "بوينج 777 آر 300" وإلى المدينة المنورة ضمن جدول الرحلات من خلال 9 رحلات أسبوعيًا و3 رحلات يومية نحو الرياض عبر "بوينج 777 آر 300"، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأظهرت الحجوزات توفير رحلات منتظمة أيضًا إلى كل من مصر، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان.

ومن المنتظر أن تسير الناقلة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن "بوينج 777 آر 300"، و"إيرباص أيه 380" إلى كل من تونس وإلى مدينة الدار البيضاء في المغرب والجزائر على متن طائرة "بوينج 777 آر 300"، ورحلتين يومياً إلى العاصمة الأردنية عمان عبر طائرتين "بوينج 777 آر 300" و"إيرباص أيه 380".

كما ستسير الناقلة رحلة يومية إلى العاصمة العراقية بغداد و5 رحلات أسبوعية إلى مدينة البصرة على متن طائرة "بوينج 777 آر 300".

وتعود الناقلة إلى البحرين من خلال 3 رحلات يومية على متن طائرة "بوينج 777 آر 300"، ورحلتين نحو بيروت عبر نفس الطراز.

وجدولت الناقلة في المرحلة الأول 4 رحلات يومية نحو الكويت، لترتفع إلى 5 رحلات يومية بداية من الأول أغسطس لتزيد إلى 6 رحلات يومية في الأول من سبتمبر على متن طائرة "بوينغ 777 آر 300".

وتسير الشركة رحلة يومية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وفي الوقت ذاته برمجت الناقلة عودتها إلى مسقط في الأول من أغسطس من خلال رحلتين يومياً لتزيد إلى 3 رحلات بداية من الأول سبتمبر.

وذكرت طيران الإمارات أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير بحسب تطورات الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاتصالات بين الدول وخطط وتصاريح التشغيل،

يذكر أن مؤسسة مطارات دبي أكدت استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.