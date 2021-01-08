تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب

في الجولة 12 من دوري المحترفين

تعادل فريق الباطن مع ضيفه فريق الهلال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



سجل للهلال لاعبه محمد كنو عند الدقيقة 25، ليعادل للباطن اللاعب يوسف الجبلي عند الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الفرنسي قوميز هدف الهلال الثاني في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني سجل ريناتو هدف التعادل للباطن وذلك عند الدقيقة 61.



وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 25 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الباطن لـ 12 نقطة في المركز 12 في سُلّم الترتيب.