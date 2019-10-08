رئيس الأرصاد متابعًا حالة التقلبات: لا تعتمدوا على الاجتهادات الشخصية

"الطريقي" أكد أن الهيئة هي المصدر الرئيسي لمعلومات الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن الرئيس العام الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، يتابع مستجدات حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أنحاء المملكة من المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأكد "الطريقي" أن الهيئة هي المصدر الرئيسي لمعلومات الطقس، ولا يجب الاعتماد على الاجتهادات الشخصية".