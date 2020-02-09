سلطنة عمان تطلق طابعًا بريديًا يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"

يتضمن صورة لقبة الصخرة المشرفة

نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية صورة لطابع بريدي يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدًا للموقف العربي المؤيد للقضية الفلسطينية.

الطابع الذي أطلقه بريد السلطنة، هو يحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة، مشيرة إلى أن إطلاقه جاء "بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية" بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لبريد عمان، عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي، قوله إن السلطنة تعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن إطلاق الطابع الجديد يأتي "بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي تؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين".

وأعرب البلوشي عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة "رسالة سلام للعالم أجمع".

وجاء إطلاق هذا الطابع بعد نحو أسبوعين فقط من نشر الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، والتي تعترف بمدينة القدس "عاصمة غير مقسمة لدولة إسرائيل".