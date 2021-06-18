طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.