جدة .. أهالي الحرازات يشاركون بـ 5000 شتلة في مبادرة # شجرة_لكل_طالب

مشيرين إلى أن المبادرة مستمرة وطموحهم تحقيق زراعة 100 ألف شتلة

شارك يوم أمس أهالي الحرازات شرق جدة دعمًا لمبادرة أحد الخبراء الزراعيين بزراعة ٥٠٠٠ شتلة #شجرة_لكل_طالب التي انطلقت العام الماضي بمباركة وتأييد وموافقة أمير منطقة مكة المكرمة.

حيث حضر انطلاق المبادرة عدد كبير من أهالي الحرازات وكان الأطفال والطلاب هم الأكثر حضورًا وتميزًا وتفاعلاً، وقدم أثناء وجود الأهالي عضو المجلس والخبير الزراعي عايض بن درهم شكره للأهالي على تفاعلهم كما شكره الأهالي لدعمهم بعدد ٥٠٠ شتلة من السدر، ومن تفاعل معها وهي المدرسة ١١٨ الثانوية للبنات، التي بادرت بالمشاركة في عمل بنرات وتوزيع بروشورات وتقديم الضيافة للحضور.

من جهة أخرى، أشاد أهالي حي الحرازات من المواطنين طلال العمري وسعيد القحطاني وأحمد المالكي وصالح الزهراني وخالد الشهري ومشني الغامدي بالمبادرة، وتمنوا من أمانة جدة بالمشاركة معهم ومساندتهم؛ لأن الهدف هو غرس أرض الوطن لكي نحقق بيئة صحية وهواءً نقيًا، مشيرين إلى أن المبادرة مستمرة وطموح أهالي الحرازات تحقيق زراعة ١٠٠ألف شتلة.