"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق

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07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:25 PM

"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

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