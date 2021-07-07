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"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق
المملكة
/
محليات
0
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
09:25 PM
"الصندوق السعودي" ومفوضية شؤون اللاجئين يدشنان مشروع تطوير كهرباء مخيم الأزرق
وكالة الأنباء السعودية (واس)
عمّان
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