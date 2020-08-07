"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات .