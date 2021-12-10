"الجفالي": نجاح بلادنا في استضافة الفورمولا 1 مصدر فخر واعتزاز لنا كمواطنين

الشركة استضافت كبار الشخصيات في جناحها.. ونظّمت سلسلة فعاليات متميزة

حرص وكيل سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، على مواكبة التميز الذي حققه فريق Mercedes-AMG Petronas F1 في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، من خلال فعاليات رائعة.

وبدأت هذه الجهود من موقع استقبال ضيوف مرسيدس – بنز في الجناح الخاص الذي حظي بحضور نخبة من كبار الشخصيات الذين استمتعوا بمتابعة السباق والاحتفال بفوز فريقMercedes-AMG Petronas F1 بالمركز الأول.

وفي قرية الفورمولا تواصل الإبداع عبر عدد من الفعاليات الرائعة التي قدّمتها الشركة في جناحها في القرية التي كان أبرزها فعالية محاكاة تغيير إطارات سيارات السباق عبر إجراء مسابقات بين الجماهير في سرعة تنفيذ ذلك.

وتعليقًا على هذا التميز الذي تحقق، قال رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، خالد الجفالي: أشعر بالسعادة والاعتزاز الكبيرين كمواطن سعودي بهذا النجاح الكبير والباهر الذي حققته المملكة بقيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها في استضافة هذا الحدث العالمي، وإنشاء المرافق كافة في وقت قياسي، والتنظيم الذي تم على أعلى مستوى، وكان محل إشادة الجميع.

وقدّم الجفالي التهنئة بمناسبة فوز Mercedes-AMG Petronas F1 بالسباق، والحفاظ على حظوظه القوية في تحقيق لقب الموسم في السباق النهائي الذي سوف يقام الشهر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقدّم شكره لمنسوبي الشركة كافة الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح مشاركة الشركة في هذه التظاهرة العالمية، وتمكين الشركة من حصد النجاح في مدرجات السباق وفي قرية جماهير الفورمولا 1.