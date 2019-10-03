نجاة مواطن بعد سقوط مركبته من ارتفاع 100 متر بـ"شفا الطائف"

نجا مواطن بعد تعرضه لحادث مروع، حيث سقطت مركبته من سفح مرتفع من علو أكثر من 100 متر بالقرب من أحد المنتزهات بمنطقة الشفا نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من محافظة الطائف عن سقوط مركبة من مرتفع وبداخلها قائدها، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح سقوط مركبته من مكان مرتفع بلغ ارتفاعه (أكثر من ١٠٠ متر)، نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة نقل بوساطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن السبب ناتج عن محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة يفيد عن سقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفا، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة من نوع لكزس، من منحدر يقدر بـ ١٠٠متر تقريبًا بمنطقة الحدبان في الطريق المؤدي إلى الشفا.

وأضاف: تم إخراج قائد المركبة عن طريق فريق الإنقاذ ونُقل عن طريق الهلال الأحمر متأثرًا برضوض وإصابات متوسطة وصحته مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب العميد "الشريف" بالمواطنين والمقيمين من قائدي المركبات بالابتعاد عن المنحدرات الخطرة ومشارف الجبال، متمنيًا السلامة للجميع.