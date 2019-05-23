"إنعاش" قلبي و"رئوي" يعيدان نبض معتمر بالمسجد الحرام

"الثقفي" لـ"سبق": 4 مراكز إسعافية تعمل مدعومة بنخبة من الأطباء

أعادت فرق إسعافية تابعة للمسجد الحرام، النبض والتنفس لمعتمر؛ حيث أجرت له الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الاصطناعي قبل نقله للمستشفى.

وتفصيلاً: أوضح مدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف الدكتور خالد بن رشيد الثقفي؛ أن فرقة إسعافية من مراكز الحرم مكونة من: الفني عبدالله الوادعي، والفني علي مطمي؛ نجحت في إعادة النبض لمعتمر متوقف القلب والتنفس بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له.

وكشف عن أن البلاغات تصل عن طريق غرفة العمليات "٩٩٧"، أو عن طريق تطبيق "اسعفني".

وأضاف "الثقفي": "يعمل بالمسجد الحرام عدد 4 مراكز إسعافية دائمة، ويتم دعمها خلال شهر رمضان بنخبة من الأطباء والأخصائيين السعوديين الذين يسهمون في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي بيت الله الحرام".

وقال: "يوجد عدد 4 عربات إسعاف كهربائية جولف لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب منشأة طبية".

وأشار إلى أن عدد البلاغات الواردة من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 تجاوزت حتى الآن ألف بلاغ، تم التعامل معها من قبل الفرق الإسعافية وعلاج الحالات في الموقع وإخلاء سبيلها، أو نقلها إلى أقرب منشأة صحية داخل المسجد الحرام.