البحرين: 197 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 138

بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة فيما 67 حالة لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 138 حالة أخرى للشفاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 67 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع إلى 1998 حالة بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت أن عدد الحالات "القائمة" التي تتلقّى العلاج حاليًّا بلغ 2125 حالة؛ منها 2121 مستقرة، وأربع تحت العناية.