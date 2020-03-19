صحفية صينية: كورونا عدو مشترك وجهود المملكة لحماية مواطنيها واضحة

‏قالت لـ"سبق": الشعب السعودي أكثر وعيًا وقادر على اعتزال التجمعات

نوّهت الصحافية الصينية فيحاء وانغ إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة للحد من أخطار فيروس كورونا.



وأكدت وانغ أن كورونا عدو مشترك للبشرية كلها، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة حكيمة وفعالة لنتبادل المزيد من الخبرات والتجارب في هذا المجال، مبينة أنها لاحظت جهود الحكومة السعودية في حماية مواطنيها في كل المجالات، لافتة إلى أنه وبعد التوعية القوية، فإن الشعب السعودي قادر على اعتزال التجمعات".



وأضافت أن الحكومة الصينية فور تفشي فيروس كورونا الجديد، اتخذت وشعبها العديد من الإجراءات الصارمة للوقاية والسيطرة على انتشاره؛ حيث طبقت الصين بالقوة حجراً صحياً على حوالي 60 مليون شخص في مقاطعة هوبي التي سجلت أكبر عدد للإصابات في بداية التفشي، حتى تمت السيطرة على انتشاره داخل الصين بشكل عام، لينخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أقلّ من عشرين يومياً، ‏وأغلقت جميع المستشفيات المؤقتة في مدينة ووهان وعددها 16.



وقالت "فيحاء" لـ"سبق": "اتخذت الصين جملة من الإجراءات وفرضت قيوداً صارمة على السفر، وتعليق الدراسة وعمل الشركات والمصانع، واستخدام التكنولوجيا في تطبيق الإجراءات الصارمة وتتبع تنفيذ المواطنين لها في أنحاء البلاد".



وتابعت بقولها: "كما قامت ببناء مستشفيين متخصصين لعلاج الحالات الشديدة في ووهان في غضون 10 أيام فقط، كما حولت بعض الأماكن العامة مثل الملاعب الرياضية ومراكز المعارض إلى 16 مستشفى مؤقتاً؛ لاستقبال الحالات الخفيفة في المدينة".