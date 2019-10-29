الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت مؤسسة

قال مع انطلاق الفعاليات: الحضور ارتفع للضعف

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان؛ اليوم، أن حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف عن الدورة الأولى؛ مبيناً أن الركيزة الأولى لهذا المؤتمر المستقبل المستدام.

وقال الرميان؛ على هامش انطلاق فعاليات المبادرة بالرياض، اليوم: مشاركة 300 من كبار المتحدثين و6 آلاف من المديرين التنفيذيين، ومبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت مؤسسة، وستكون مكاناً للتعاون المستمر، ومركزاً للفكر العالمي.

وتابع: نركز في هذا المؤتمر على النمو المستدام والتقنية وتطوير المجتمعات.