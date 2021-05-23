وفاة مشجع لنادي أتلتيكو.. جراء اصطدام رأسه بجدار

أثناء احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني

شهدت احتفالات أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني مساء أمس، وفاة مشجع للنادي يبلغ من العمر 14 عامًا جراء اصطدام رأسه بجدار بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية، السبت.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ في مدريد: إن الصبي أصيب بنوبة قلبية، ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث، وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لأول مرة منذ 2014.