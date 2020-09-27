رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزيح الستار عن كرة موسم 2020-2021

بعد 8 سنوات من البحوث وشارك في اختبارها 800 رياضي

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الكرة الرسمية المستخدمة في منافسات الموسم القادم 2020/‏ 2021 الذي سينطلق في الـ16 من أكتوبر المقبل.

وأعلنت الرابطة أن كرة "نايكي فلايت" الجديدة سيلعب بها جميع مباريات الرابطة، والتي تم تصنيعها بعد 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات شركة نايكي للأدوات الرياضية حول ديناميكية تحليق الكرة، وشارك في اختبارها 800 رياضي قاموا بتجربة 68 نموذجًا مختلفًا.

وتتكون الكرة الجديدة من 4 أسطح متصلة معًا بدلًا عن 12 سطحًا؛ ما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة أو الجافة مع تقنية ACC.