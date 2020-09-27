رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزيح الستار عن كرة موسم 2020-2021

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الكرة الرسمية المستخدمة في منافسات الموسم القادم 2020/ 2021 الذي سينطلق في الـ16 من أكتوبر المقبل.
وأعلنت الرابطة أن كرة "نايكي فلايت" الجديدة سيلعب بها جميع مباريات الرابطة، والتي تم تصنيعها بعد 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات شركة نايكي للأدوات الرياضية حول ديناميكية تحليق الكرة، وشارك في اختبارها 800 رياضي قاموا بتجربة 68 نموذجًا مختلفًا.
وتتكون الكرة الجديدة من 4 أسطح متصلة معًا بدلًا عن 12 سطحًا؛ ما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة أو الجافة مع تقنية ACC.
بعد 8 سنوات من البحوث وشارك في اختبارها 800 رياضي
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الكرة الرسمية المستخدمة في منافسات الموسم القادم 2020/ 2021 الذي سينطلق في الـ16 من أكتوبر المقبل.
وأعلنت الرابطة أن كرة "نايكي فلايت" الجديدة سيلعب بها جميع مباريات الرابطة، والتي تم تصنيعها بعد 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات شركة نايكي للأدوات الرياضية حول ديناميكية تحليق الكرة، وشارك في اختبارها 800 رياضي قاموا بتجربة 68 نموذجًا مختلفًا.
وتتكون الكرة الجديدة من 4 أسطح متصلة معًا بدلًا عن 12 سطحًا؛ ما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة أو الجافة مع تقنية ACC.