"صدمة تاريخية".. مستشار لـ"ترامب" يكشف تداعيات "كورونا" على الاقتصاد

"هاسيت" توقع أن تقترب معدلات البطالة من مثيلاتها في "الكساد العظيم"

ذكر كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن توقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يعد صدمة ذات أبعاد تاريخية من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في البلاد إلى 16 بالمئة أو أعلى في الشهر الجاري وتتطلب المزيد من التحفيز لضمان تعافٍ قوي، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الاثنين).

ووصف "هاسيت" تداعيات الوباء بـ"الوضع الخطير".

وقال: "هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا على الإطلاق على ما أعتقد. سنشهد معدلات بطالة تقترب من المعدلات التي رأيناها خلال الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي".

وبين "هاسيت" أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2020 سيكون رقمًا كبيرًا.

وتقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس (آذار)، وتداعت مبيعات التجزئة وبناء المنازل وثقة المستهلكين.

وقبل الجائحة، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة يحوم عند أقل مستوى في 50 عامًا عند 3.5 بالمئة.