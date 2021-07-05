"مستشفى الولادة" ينقذ حياة طفلين "سياميين" من "توقف القلب" بمكة

الفحوصات مستمرة للاطمئنان والتأكد من صحتهما

أنقذ فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، "توأمًا سياميًا" وصلا إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة.

وأوضحت استشاري عناية مركزة حديثي الولادة، الدكتورة فايزة السلمي، أنه تم قبول حالة التوأم على أنها "إنقاذ حياة" من أحد المستشفيات الخاصة في مكة، مشيرة إلى أن فور وصول الطفلين تم التعامل مع الحالة.

وأفادت بأن الطفلين يتشاركان في منطقة "الصدر والبطن"، ولهما رأسان وساقان وثلاثة أذرع، لافتة بأن الفحوصات ما زالت مستمرة للاطمئنان والتأكد من صحتهما.

من جانبه، ثمن المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، الدكتور عطية الزهراني، جهود الفريق الطبي، مؤكداً مدى صعوبة التعامل في مثل هذه الحالات والتي تعد تحدياً كبيراً لذلك الصرح الكبير.



وأكد المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي حرص مستشفى الولادة والأطفال على تقديم أفضل رعاية صحية في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة.

فيما أكد "المالكي" نجاح إنقاذ حياة التوأمين بلا مضاعفات ولله الحمد، لافتًا بأن ذلك يعكس مستوى الخدمات الطبية التي تتميز وتنفرد به ولادة مكة.