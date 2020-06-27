السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية

في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة

تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول.

كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث.