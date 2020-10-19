رئيس بلدية الليث للمرتبة الـ12

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بترقية ‫المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي رئيس بلدية محافظة الليث للمرتبة (الثانية عشرة).

ويُعد المهندس "المالكي" من الكفاءات الشابة المخلصة في أداء عملها.

وعبّر "المالكي" عن اعتزازه بهذه الترقية؛ مشيرًا إلى أنها تُعد حافزًا لمواصلة الجهود والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 01:16 PM

رئيس بلدية الليث للمرتبة الـ12

صحيفة سبق الإلكترونية

الليث

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صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بترقية ‫المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي رئيس بلدية محافظة الليث للمرتبة (الثانية عشرة).

ويُعد المهندس "المالكي" من الكفاءات الشابة المخلصة في أداء عملها.

وعبّر "المالكي" عن اعتزازه بهذه الترقية؛ مشيرًا إلى أنها تُعد حافزًا لمواصلة الجهود والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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