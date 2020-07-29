"البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم

الوزارة حددت مهلة 60 يوماً لضمان استمرارية صرف الدعم

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط: https://portal.mewa.gov.sa لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.

وحددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 06:05 PM

الوزارة حددت مهلة 60 يوماً لضمان استمرارية صرف الدعم

"البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط: https://portal.mewa.gov.sa لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.

وحددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة

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